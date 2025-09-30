Real Madrid golea al Kairat Almaty con hat-trick de Kylian Mbappé

Real Madrid se sobrepuso a su visita hostil en Kazajistán y goleó 0-5 al Kairat Almaty en la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Kylian Mbappé brilló al anotar tres goles para que el equipo de Xabi Alonso volviera a ganar luego de que el pasado sábado fuera humillado por el Atlético de Madrid (5-2) en LaLiga.

El delantero francés abrió el marcador con gol de penal al minuto 25 y fue hasta el segundo tiempo que logró su hat-trick con una asistencia de portería a portería de Thibaut Courtois para el 0-2 al 52’, y gracias a un jugadón de Rodrygo que lo asistió para el 0-3 al 73’.

Mbappé suma cinco goles en sus primeros dos partidos de Champions League esta temporada, mientras que en LaLiga registra ocho tantos en siete encuentros.

Eduardo Camavinga anotó el cuarto gol del Real Madrid tras combinarse con Rodrygo que desbordó por la banda izquierda para meter un centro que el francés cabeceó al minuto 83.

Mientras que Brahim Díaz cerró el triunfo merengue al entrar al área y sacar un zapatazo cruzado que batió al portero del Kairat Almaty en la última jugada del partido (90+3’).

De esta manera el Real Madrid sumó su segunda victoria en la Champions League 2025-26 en un partido insólito para el que tuvo que viajar cerca de 11 horas para jugar en la frontera con China.

El próximo rival de los merengues en la Fase de Liga es Juventus, a quien enfrentará el próximo 22 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Atalanta logra su primer triunfo en la Champions League

En partido que se jugó a la misma hora, el Atlanta venció 2-1 al Club Brujas para sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

El equipo de Bérgamo ganó en casa al remontarle al conjunto belga con un gol de penal de Lazar Samardzic al minuto 74 y un tanto de Mario Pasalic al 87’.

El Atalanta cayó en su debut en la Fase de Liga ante el vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, que lo goleó 4-0 en París hace dos semanas.