Este martes regresa la actividad de la UEFA Champions League y con ella, la actuación de uno de los equipos que más llaman la atención alrededor del orbe, el Real Madrid, quien siempre está llamado a ganar, gustar y golear, sin embargo, en esta ocasión algo será distinto, su rival.

En esta ocasión el equipo Blanco se verá las caras con Kairat Almaty y ese es el idilio, ya que poco se sabe acerca de este equipo, que jugará por vez primera la fase de liga de este torneo, su origen y lo que será enfrentarlo no tanto por su poderío, sino por las complicaciones.

Originario de la ciudad de Almaty, Kazajistán, este novato de la Champions League fue fundado en 1954 y es un histórico del balompié de su país, donde ha ganado dos Ligas y cinco Copas, aunque el nivel de su Liga Premier sea poco reconocido en la UEFA.

Pero su llegada a esta fase del torneo europeo será un tanto incómoda para los equipos que reciba en casa, en especial para el Real Madrid que deberá hacer toda una odisea para llegar al Ortalyq Stadion de Almaty, casa del Kairat Almaty, ubicada a más de 8 mil kilómetros del Estadio Santiago Bernabéu.

Será un reto que no comenzará con el silbatazo inicial del partido a llevarse a cabo este martes 30 de septiembre a las 10:45 am, sino desde que aborden el primer avión, en Madrid, para cumplir con una larga travesía hasta extremo oriental de Eurasia, muy cerca de la frontera con China.

Y esa no será la única dificultad que enfrenten los comandados por Xabi Alonso, sino que también deberán enfrentar un clima poco amigable, ya que es una zona en la que en esta época predominan las bajas temperaturas con un frío seco, haciendo de este campo, con su capacidad para 23 mil espectadores, un lugar un tanto hostil solamente por sus condiciones.