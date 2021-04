¿BALÓN DE ORO? NEYMAR QUIERE LA CHAMPIONS

"Ya hablé de esto después del último partido y no creo que necesite decir nada más. Todavía queda mucho tiempo de contrato con el PSG. Haremos lo que sea mejor para cada uno. Ya he dicho que soy feliz aquí y me siento mucho mejor que en temporadas anteriores. Me siendo bien, me siento feliz. Estoy en un buen momento. Como he dicho, estamos listos para el partido, yo también lo estoy. Haré todo lo posible para ayudar al PSG a llegar a otra final".