    Napoli

    Napoli vs. Chelsea EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    Sigue todas las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

    Por:Antonio Quiroga
    El partido de Napoli vs. Chelsea, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, donde ambos tienen aspiraciones vitales en el torneo.

    El Estadio Diego Armando Maradona se vestirá de gala este compromiso, donde los ingleses pretenden amarrar puesto directo a Octavos de Final y los italianos esperan clasificarse a los Playoffs.

    La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

    GOL DE CHELSEA


    Enzo Fernández abre el marcador para los Blues, gracias a un penal en el minuto 19.

    PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.

    • Benfica vs. Real Madrid
    • PSG vs. Newcastle
    • Manchester City vs. Galatasaray
    • PSV vs. Bayern Múnich
    • Liverpool vs. Qarabag
    • Brujas vs. Marsella
    • Arsenal vs. Kairat Almaty
    • Ajax vs. Olympiacos
    • Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt
    • Bayer Leverkusen vs. Villarreal
    • Monaco vs. Juventus
    • Pafos vs. Slavia Praga
    • Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
    • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
    • Athletic Club vs. Sporting Lisboa
    • Borussia Dortmund vs. Inter
    • Barcelona vs. Copenhague
    NapoliChelsea

