Napoli Napoli vs. Chelsea EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League Sigue todas las incidencias de la última fecha de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

El partido de Napoli vs. Chelsea, de la Jornada 8 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26, donde ambos tienen aspiraciones vitales en el torneo.

El Estadio Diego Armando Maradona se vestirá de gala este compromiso, donde los ingleses pretenden amarrar puesto directo a Octavos de Final y los italianos esperan clasificarse a los Playoffs.

La última jornada de la Fase de Liga tiene mucho en juego, para saber los clasificados a los Octavos de Final de manera directa y los que jugarán los, ahora llamados, Playoffs.

GOL DE CHELSEA



Enzo Fernández abre el marcador para los Blues, gracias a un penal en el minuto 19.

PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 28 DE ENERO



Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día, que define a los clasificados a la siguiente ronda.