Video Hostil recibimiento para exjoya del Liverpool previo a la Champions

Los fanáticos del Liverpool recibieron de manera hostil a su exjugador Trent Alexander-Arnold de cara al partido de la UEFA Champions League en Anfield ante Real Madrid.

Con el contundente mensaje, "No eres bienvenido, rata", el mural en honor a Alexander-Arnold que yace en la ciudad de Liverpool fue vandalizado con pintura blanca a horas del partido más atractivo de la jornada del martes.

El fichaje del canterano oriundo de Liverpool con el Real Madrid fue catalogado como traición por más de un seguidor de los Reds, quienes veían en el futbolista a un futuro ídolo del club.

El mural fue inaugurado en 2019 cerca de Anfield como iniciativa de los seguidores del Liverpool y muestra al Alexander-Arnold de espaldas presumiento su característico número 66 con una de sus citas de denotaba su compromiso con el club: "Solo soy un chico normal de Liverpool cuyos sueños se han cumplido".

Es probable que el jugador inglés aparezca en la banca bajo el mando de Xabi Alonso, ya que no ha sumado minutos desde su lesión ante el Atlético de Madrid hace más de un mes.