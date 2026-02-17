Champions League Horario y dónde ver el partido Galatasaray vs. Juventus de la UEFA Champions League Previa y claves del choque del próximo martes. Todo listo para conocer al vencedor.

Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

En una noche cargada de emoción y expectativas, Galatasaray recibe a Juventus en el Rams Park, donde se juegan más que solo tres puntos.

Este partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League es crucial, ya que solo uno de estos equipos podrá avanzar a la siguiente fase, dejando atrás a su rival en el camino hacia la gloria europea.

Ambos conjuntos llegan con la determinación de demostrar su valía en el escenario más grande del futbol, sabiendo que cada jugada puede ser decisiva.

La afición está lista para vivir un espectáculo inolvidable y el ambiente se siente electrizante; el destino de la temporada está en juego y cada segundo cuenta.

HORARIO Y DÓNDE VER GALATASARAY VS. JUVENTUS DE LA JORNADA Playoffs Ida DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Juventus acabó la Fase de Liga en la posición 13 de la tabla, buscará aprovechar su solidez defensiva ante un Galatasaray que, ubicado en el lugar 20, ha mostrado dificultades para sostener resultados en la liga. Ambos equipos se enfrentarán en un duelo de playoffs donde cada gol puede marcar la diferencia en la eliminatoria.

Cuándo es el Galatasaray vs. Juventus : el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Rams Park.

: el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Rams Park. A qué hora es el Galatasaray vs. Juventus : el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Galatasaray vs. Juventus: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMÁS, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.