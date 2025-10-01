Mónaco vs. Manchester City | Horario y dónde ver este encuentro de la UEFA Champions League

Llega la segunda Jornada de la UEFA Champions League y el Estadio Luis II abrirá sus puertas para recibir al local, Mónaco, y a uno de los equipos protagonistas y llamados a buscar el campeonato, el Manchester City.

El Mónaco se llevó una dolorosa derrota de 3-1 ante el Brujas del futbol belga en la primera fecha del certamen europeo, por lo que no puede darse el lujo de perder puntos ante los suyos si quiere mantener sus aspiraciones de llegar a la siguiente fase.

Por su parte, el Manchester City se llevó una buena victoria en casa de 2-0 ante el Napoli de la Serie A de Italia, sin embargo, el marcador no les ayudó a colocarse entre los mejores ocho de la competencia de la UEFA, así que están obligados a llevarse los tres puntos para intentar meterse en esos sitios.

HORARIO Y DÓNDE VER MÓNACO VS. MANCHESTER CITY

Cuándo: Miércoles 1 de octubre en el Estadio Luis II

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.