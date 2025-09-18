Manchester City inicia la Champions con victoria ante el Napoli

Manchester City inició con pie derecho su camino en la U EFA Champions League 2025-26, luego de vencer este jueves por 2-0 al Napoli en la Jornada 1 de la Fase de Liga.

Aunque el partido comenzó con un leve dominio local, el juego cambió totalmente al minuto 21, cuando una dura entrada de Giovanni Di Lorenzo sobre Erling Haland en el borde del área terminó en la expulsión del italiano tras revisión del VAR.

PUBLICIDAD

La jugada también terminó arruinándole el regreso al etihad stadium al belga Kevin de Bruyne, pues el entrenador Antonio Conte decidió reemplazarlo para darle entrada al uruguayo Mathias Oliveira.

Si los pupilos de Pep Guardiola ya dominaban en el encuentro, luego de la expulsión el dominio fue prácticamente absoluto, Aunque en los primeros 45 minutos no lograron abrir el marcador a pesar de crear algunas oportunidades en el arco defendido por Vanja Milinković-Savić.

El segundo tiempo comenzó con el mismo guión, con el equipo local buscando el tanto, mientras que los italianos se defendían como podían en su propio campo.

Pero la insistencia local dio sus frutos al minuto 56, cuando una gran jugada colectiva terminó en un pase de Phil Foden para Erling Haland, quien definió de cabeza y puso el 1-0.

Con la tranquilidad de tener el marcador a su favor, el equipo local siguió manteniendo el dominio de la pelota y buscaba espacios para encontrar otro tanto. Así ocurrió apenas 9 mintos más tarde, esta vez tras una gran maniobra individual de Jérémy Doku, quien eludió a un rival dentro del área y definió entre las piernas del arquero para anotar el definitivo 2-0.