La UEFA Champions League sigue desplegando su nueva narrativa. Con 36 equipos cruzándose en un formato revolucionario, esta jornada 4 pone a prueba tanto la estrategia como el fondo de armario de las plantillas. Cada partido es una historia que puede cambiar el rumbo del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

PUBLICIDAD

El próximo enfrentamiento en la UEFA Champions League verá a Manchester City recibir al Borussia Dortmund, un duelo que evoca recuerdos de sus encuentros previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.

Ambos equipos llegan con siete puntos, saldo de dos victorias y un empate, además de varios duelos directos y con cinco juegos oficiales seguidos de Manchester City sin perder contra Borussia Dortmund, éste que ganó la última vez en 2012 por 1-0 en UEFA Champios League.

Cuándo es el Manchster City vs. Borussia Dortmund: el juego es el miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.

A qué hora es el Manchester City vs. Borussia Dortmund: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Manchester City vs. Borussia Dortmund: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.