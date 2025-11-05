    Champions League

    Manchester City vs. Borussia Dortmund: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Partidazo en la parte alta de la clasificación con dos equipos con paso invicto en la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026.

    Por:
    TUDN con IA.
    Video ¡Duelazo en Etihad! Así puedes ver Manchester City vs. Borussia Dortmund

    La UEFA Champions League sigue desplegando su nueva narrativa. Con 36 equipos cruzándose en un formato revolucionario, esta jornada 4 pone a prueba tanto la estrategia como el fondo de armario de las plantillas. Cada partido es una historia que puede cambiar el rumbo del torneo.

    HORARIO Y DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    PUBLICIDAD

    El próximo enfrentamiento en la UEFA Champions League verá a Manchester City recibir al Borussia Dortmund, un duelo que evoca recuerdos de sus encuentros previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.

    Ambos equipos llegan con siete puntos, saldo de dos victorias y un empate, además de varios duelos directos y con cinco juegos oficiales seguidos de Manchester City sin perder contra Borussia Dortmund, éste que ganó la última vez en 2012 por 1-0 en UEFA Champios League.

    Manchester City arriba a este partido con un triunfo de su visita al Villarreal por 0-2, mientras que Borussia Dortmund lo hace con triunfo de 2-4, también fuera de casa, frente al Copnehague, ya sin el mexicano Rodrigo Huescas fuera por lesión.

    • Cuándo es el Manchster City vs. Borussia Dortmund: el juego es el miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.
    • A qué hora es el Manchester City vs. Borussia Dortmund: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Manchester City vs. Borussia Dortmund: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre UEFA Champions League

    2 min
    Brujas vs. Barcelona: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Brujas vs. Barcelona: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    2 min
    Qarabag vs. Chelsea: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Qarabag vs. Chelsea: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    2 min
    La reacción de Alexis Mac Allister tras los abucheos a Trent Alexander-Arnold

    La reacción de Alexis Mac Allister tras los abucheos a Trent Alexander-Arnold

    1:42
    ¡Increíble! Caen PSG y Real Madrid ante Bayern Múnich y Liverpool en Champions

    ¡Increíble! Caen PSG y Real Madrid ante Bayern Múnich y Liverpool en Champions

    1 min
    Julián Alvarez supera a Messi en Champions League y da triunfo al Atlético de Madrid

    Julián Alvarez supera a Messi en Champions League y da triunfo al Atlético de Madrid

    Relacionados:
    Champions LeagueNarrativaBorussia Dortmund

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX