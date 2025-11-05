Manchester City vs. Borussia Dortmund: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
Partidazo en la parte alta de la clasificación con dos equipos con paso invicto en la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026.
La UEFA Champions League sigue desplegando su nueva narrativa. Con 36 equipos cruzándose en un formato revolucionario, esta jornada 4 pone a prueba tanto la estrategia como el fondo de armario de las plantillas. Cada partido es una historia que puede cambiar el rumbo del torneo.
HORARIO Y DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
El próximo enfrentamiento en la UEFA Champions League verá a Manchester City recibir al Borussia Dortmund, un duelo que evoca recuerdos de sus encuentros previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de liga única.
Ambos equipos llegan con siete puntos, saldo de dos victorias y un empate, además de varios duelos directos y con cinco juegos oficiales seguidos de Manchester City sin perder contra Borussia Dortmund, éste que ganó la última vez en 2012 por 1-0 en UEFA Champios League.
Manchester City arriba a este partido con un triunfo de su visita al Villarreal por 0-2, mientras que Borussia Dortmund lo hace con triunfo de 2-4, también fuera de casa, frente al Copnehague, ya sin el mexicano Rodrigo Huescas fuera por lesión.
- Cuándo es el Manchster City vs. Borussia Dortmund: el juego es el miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.
- A qué hora es el Manchester City vs. Borussia Dortmund: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Manchester City vs. Borussia Dortmund: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.