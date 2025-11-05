Brutal golazo de Lamine Yamal, pero Barcelona es incapaz de vencer a Brujas

Lamine Yamal anotó un espectacular golazo y provocó un autogol, pero el Barcelona fue incapaz de derrotar al Brujas y apenas logró remontarle para empatar 3-3 en la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

La pesadilla del Barça y Hansi Flick tiene nombre y apellido: Carlos Forbs. El portugués dio uno de los mejores partidos de su carrera al anotar dos goles (17’, 63’) y dar una asistencia para que Nicolo Tresoldi abriera al marcador (6’).

PUBLICIDAD

El Barcelona tuvo que venir de abajo en tres ocasiones para empatar en el Estadio Jan Breydel. Fermín López brilló con un par de asistencias para los goles de Ferran Torres (8’) y Lamine Yamal (61’).

La joya blaugrana, quien habría terminado su relación con Nicki Nicole en la previa del partido, respondió a las críticas quitándose a dos rivales de forma extraordinaria para combinarse con Fermín que le devolvió el balón con una pisada para definir raso y esquinado de tres dedos.

El Barcelona mostró fragilidad en su defensa y dos minutos después Brujas recuperó la ventaja con el doblete de Carlos Forbs, pero Lamine Yamal volvió a aparecer con un centro que desvió Christos Tzolis a propia puerta al minuto 77.

El VAR salvó al club culé de una derrota en Brujas luego de que Wojciech Szczęsny perdiera el balón al tratar de recortar a Romeo Vermant que, tras barrerse provocando la caída del arquero blaugrana, se levantó de inmediato para empujar el esférico al fondo de las redes al 90+3’.

El árbitro terminó anulando el gol al señalar una falta de Vermant sobre el portero polaco.

Barcelona se aleja de la zona directa de calificación y se estancó en la onceava posición de la Fase de Liga con siete puntos. Mientras que Brujas llegó a cuatro unidades en el lugar 22.