Horario y dónde ver el Newcastle vs. Barcelona de la UEFA Champions League
Los dos equipos viven diferentes presentes en sus ligas locales y esperan comenzar con pie derecho en el certamen europeo.
Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros más esperados en esta primera jornada será el de Newcastle vs. Barcelona.
Actualmente el Newcastle no vive su mejor momento en la Premier League, pues ocupa el décimo lugar con 9 puntos tras cuatro encuentros, a siete del líder, el Liverpool.
Por su parte, el Barça ganó dos y empató uno de sus tres primeros partidos de LaLiga de España, pero tiene como gran duda la presencia de su joven estrella Lamine Yamal, quien treminó lesionado con la selección española.
HORARIO Y DÓNDE VER NEWCASTLE VS. BARCELONA
Fecha: Jueves 18 de septiembre desde el St. James Park
Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en los Estados Unidos.