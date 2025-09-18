Horario y dónde ver el Newcastle vs. Barcelona de la UEFA Champions League

Video Un juegazo: Así podrás ver el Newcastle vs. Barça de la Champions League

Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros más esperados en esta primera jornada será el de Newcastle vs. Barcelona.

Actualmente el Newcastle no vive su mejor momento en la Premier League, pues ocupa el décimo lugar con 9 puntos tras cuatro encuentros, a siete del líder, el Liverpool.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Barça ganó dos y empató uno de sus tres primeros partidos de LaLiga de España, pero tiene como gran duda la presencia de su joven estrella Lamine Yamal, quien treminó lesionado con la selección española.

HORARIO Y DÓNDE VER NEWCASTLE VS. BARCELONA

Fecha: Jueves 18 de septiembre desde el St. James Park

Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.