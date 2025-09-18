    Newcastle United

    Horario y dónde ver el Newcastle vs. Barcelona de la UEFA Champions League

    Los dos equipos viven diferentes presentes en sus ligas locales y esperan comenzar con pie derecho en el certamen europeo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Un juegazo: Así podrás ver el Newcastle vs. Barça de la Champions League

    Inicia uno de los torneos de clubes más esperados del futbol internacional, se trata de la UEFA Champions League, con la presencia de los mejores equipos de las diversas ligas de Europa y uno de los encuentros más esperados en esta primera jornada será el de Newcastle vs. Barcelona.

    Actualmente el Newcastle no vive su mejor momento en la Premier League, pues ocupa el décimo lugar con 9 puntos tras cuatro encuentros, a siete del líder, el Liverpool.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, el Barça ganó dos y empató uno de sus tres primeros partidos de LaLiga de España, pero tiene como gran duda la presencia de su joven estrella Lamine Yamal, quien treminó lesionado con la selección española.

    HORARIO Y DÓNDE VER NEWCASTLE VS. BARCELONA

    Fecha: Jueves 18 de septiembre desde el St. James Park

    Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Dónde ver: Este encuentro puedes verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en los Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty de la Champions League

    Horario y dónde ver el Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty de la Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray de la Champions League

    Horario y dónde ver el Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray de la Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League

    Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League

    1:25
    ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

    ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

    1 min
    PSG extiende paso de campeón en la Champions League en debut magnífico

    PSG extiende paso de campeón en la Champions League en debut magnífico

    Relacionados:
    Newcastle UnitedBarcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD