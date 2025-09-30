Horario y dónde ver el Kairat Almaty vs. Real Madrid de la Champions League
Los locales cayeron goleados en su primera salida, mientras que los merengues debutaron con triunfo en el Bernabéu.
Video Duelo inédito: Así podrás ver Kairat Almaty vs. Real Madrid de la Champions
El duelo entre Kairat Almaty vs. Real Madrid se jugará el próximo martes 30 de septiembre y es válido por la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26.
Los dos equipos llegan con distintas realidades, pues los locales, que participan por primera vez en el torneo, fueron goleados por 4-1 en su vista al Sporting Lisboa.
Por su parte, los merengues ganaron en su primera salida al Olympique de Marsella por 2-1 gracias un doblete de penal de Kylian Mbappé.
Horario y dónde ver el Kairat Almaty vs. Real Madrid de la Champions League
- Lugar: El partido entre Kairat Almaty y Real Madrid se jugará el próximo martes 30 de septiembre en el Almaty Central Stadium de Kazajistán.
- Horario: El juego inicia a las 10:45 am hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT.
- Dónde ver: El juego lo puedes seguir a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos.
