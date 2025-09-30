El duelo entre Kairat Almaty vs. Real Madrid se jugará el próximo martes 30 de septiembre y es válido por la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Los dos equipos llegan con distintas realidades, pues los locales, que participan por primera vez en el torneo, fueron goleados por 4-1 en su vista al Sporting Lisboa.

Por su parte, los merengues ganaron en su primera salida al Olympique de Marsella por 2-1 gracias un doblete de penal de Kylian Mbappé.

Horario y dónde ver el Kairat Almaty vs. Real Madrid de la Champions League

Lugar: El partido entre Kairat Almaty y Real Madrid se jugará el próximo martes 30 de septiembre en el Almaty Central Stadium de Kazajistán.

Horario: El juego inicia a las 10:45 am hora del Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT.