    Juventus

    Horario y dónde ver Juventus vs. Borussia Dortmund de UEFA Champions League

    La Vecchia Signora y los alemanes buscarán arrancar con el pie derecho.

    TUDN
    Video Partidazo en la Champions: Así puedes ver Juventus vs. Borussia Dortmund

    Juventus y Borussia Dortmund se presentan en esta nueva edición de la Champions League en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

    El cuadro de la Vecchia Signora buscará superar lo realizado la temporada pasada donde quedó eliminado en los Playoffs.

    Por su parte, el conjunto alemán fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final por el Barcelona.

    Juventus y Borussia Dortmund tienen una añeja rivalidad luego de que en 1997 se enfrentaran en la final de la Champions League donde los alemanes se quedaron con el título.

    La última vez que se vieron las caras en el torneo europeo fue en la ronda de Octavos de Final del 2015, serie que ganó la Vecchia Signora.

    HORARIO Y DÓNDE VER JUVENTUS VS. BORUSSIA DORTMUND DE CHAMPIONS LEAGUE

    Cuándo: Martes 16 de septiembre en el Juventus Stadium.

    Hora: El partido se disputará en punto de las 3:00pm del Este, 2:00pm del Centro y 1:00pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Dónde ver: El encuentro lo podrás disfrutar en Estados Unidos a través de TUDN, UniMás, TUDN.com y APP de TUDN.

