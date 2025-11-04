Video Resumen | Juventus no levanta en Champions al sumar nuevo empate

Juventus y Sporting Lisboa empataron en la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League celebrada en Turín.

El primer gol del partido llegó a los 12 minutos por parte del Sporting Lisboa con una jugada de conjunto que concretó el exjugador de Liga MX, Maximiliano Araújo.

El uruguayo recibió el balón por la banda, condujo hacia dentro y definió con un disparo potente cruzado que se ayudó el poste lejano de Di Gregorio para terminar en el fondo de la red.

Dos minutos después, aprovechando la confusión del rival y la motivación propia, Francisco Trincao se quedó cerca del segundo gol de los portugueses después de entrar al área grande y rematar con la zurda para estrellar el balón en el travesaño, el cual no rebasó la línea de meta de milagro.

Pero a diez del final de la primera parte, Kephren Thuram escapó por la banda hasta línea de fondo para centrar al corazón del área por delante de los centrales y encontrar el pie de Dusan Vlahovic, quien empujó el balón a primer poste para marcar el 1-1 al descanso.

Para la segunda parte los italianos lucieron más peligrosos y dejaron el balón muy poco tiempo en posesión del Sporting. Rui Silva se convirtió en factor para mantener la ligera ventaja de los suyos conforme el reloj se fue consumiendo.