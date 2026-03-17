Arsenal Arsenal vs. Bayer Leverkusen EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado Duelo muy parejo desde el Emirates Stadium con el global empatado 1-1.

Video ¡GOOOOL del Arsenal! Eze rompe el empate global

Arsenal y Bayer Leverkusen protagonizan uno de los partidos de Octavos de Final de la UEFA Champions League más parejos y emocionantes de la jornada que comenzará a definir la siguiente fase.

El marcador global está empatado a un gol por equipo y cabe recordar que la regla de la ventaja por gol de visitante ya no existe en la Champions, por lo que ambos deberán luchar por ganar en el marcador.

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SEGUNDO GOL DEL ARSENAL

Al 63', Declan Rice dispara a primer poste y anota el 2-0 (3-1).

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO

Marcador: Arsenal 1-0 Leverkusen

GOL DEL ARSENAL

¡Golazo de Eberechi Eze de media vuelta y al ángulo!

ARSENAL INSISTE, PERO NO ANOTA

Los Gunners han perdonado al menos dos ocasiones de gol.

INICIA EL PARTIDO

Arsenal 0-0 Leverkusen

Video ¡Trossard insiste y vuelve a quedarse cerca!

HORARIO Y DÓNDE VER ARSENAL VS. BAYER LEVERKUSEN DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en un duelo donde los Gunners buscarán aprovechar su fortaleza en casa para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el equipo visitante intentará revertir la situación.

Con un balance goleador que refleja su capacidad ofensiva, ambos equipos se preparan para un enfrentamiento decisivo en esta fase de eliminación directa.