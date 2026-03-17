Arsenal vs. Bayer Leverkusen EN VIVO por Octavos de Final Champions League: goles, resumen y resultado
Duelo muy parejo desde el Emirates Stadium con el global empatado 1-1.
Arsenal y Bayer Leverkusen protagonizan uno de los partidos de Octavos de Final de la UEFA Champions League más parejos y emocionantes de la jornada que comenzará a definir la siguiente fase.
El marcador global está empatado a un gol por equipo y cabe recordar que la regla de la ventaja por gol de visitante ya no existe en la Champions, por lo que ambos deberán luchar por ganar en el marcador.
SEGUNDO GOL DEL ARSENAL
Al 63', Declan Rice dispara a primer poste y anota el 2-0 (3-1).
ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO
Marcador: Arsenal 1-0 Leverkusen
GOL DEL ARSENAL
¡Golazo de Eberechi Eze de media vuelta y al ángulo!
ARSENAL INSISTE, PERO NO ANOTA
Los Gunners han perdonado al menos dos ocasiones de gol.
INICIA EL PARTIDO
Arsenal 0-0 Leverkusen
HORARIO Y DÓNDE VER ARSENAL VS. BAYER LEVERKUSEN DE OCTAVOS DE FINAL VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en un duelo donde los Gunners buscarán aprovechar su fortaleza en casa para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el equipo visitante intentará revertir la situación.
Con un balance goleador que refleja su capacidad ofensiva, ambos equipos se preparan para un enfrentamiento decisivo en esta fase de eliminación directa.
- Cuándo es el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: el juego es este martes 17 de marzo en el Emirates Stadium.
- A qué hora es el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 16:00 tiempo del Este, 15:00 tiempo del Centro y 13:00 tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Arsenal vs. Bayer Leverkusen: sigue la transmisión de este partido en Estados Unidos por la señal de ViX.