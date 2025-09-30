Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 30 de septiembre
Equipos como Inter de Milán, Bayern Múnich y Tottenham abren la Jornada 2 de la Fase de Liga.
Este martes 30 de septiembre comienza la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, Bayern Múnich y Tottenham verán acción.
El Inter derrotó al Ajax 0-2 en su debut en el torneo; Bayern Múnich superó 3-1 al Chelsea en casa; y Tottenham venció 1-0 al Villarreal.
Atalanta, que fue goleado 4-0 por el PSG en su debut, tendrá su revancha en la segunda fecha recibiendo al Brujas. Mientras que Marsella se enfrentará al Ajax después de caer 2-1 en su visita al Real Madrid.
Partidos de Champions League este martes 30 de septiembre
- Atalanta vs. Brujas
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Marsella vs. Ajax
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Inter de Milán vs. Slavia Praga
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Pafos vs. Bayern Múnich
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Bodo/Glimt vs. Tottenham
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.