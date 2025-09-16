Video Resumen | ¡Debut soñado de Union Saint-Gilloise en Champions League!

Oficialmente comenzó la temporada 2025-26 de la UEFA Champions League y arrancó con una sorpresa: la victoria por 1-3 del Union Saint-Gilloise sobre el PSV Eindhoven.

El club de Bélgica, que se clasificó a la Champions League tras coronarse después de 90 años, dio la campanada con goles de Promise David (9’), Anouar Ait El Hadj (39’) y Kevin Mac Allister (81’).

Con su gol de penal, el canadiense Promise David hizo historia al convertirse en el primer futbolista de la Concacaf en anotar el primer gol de una edición de la UEFA Champions League.

Además, el Union Saint-Gilloise fue el tercer equipo belga que abre la cuenta de goles en una temporada de la Champions tras Brujas (1992) y Anderlecht (2001), de acuerdo con datos de MisterChip.

El PSV hizo el gol de la honra en su casa, el Philips Stadion, al minuto 90 luego de que Ruben van Bommel aprovechara que el Union Saint-Gilloise dudara en su despeje para aparecer dentro del área y marcar el 1-3 final.

Debut soñado del Union Saint-Gilloise que por primera vez en la historia está disputando la Champions League.

Por lo mostrado este día, el conjunto belga podría ser uno de los caballos negros de la competición, aunque tiene un calendario complicado.