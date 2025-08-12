El lateral mexicano Rodrigo Huescas impulsó la victoria del Copenhague ante el Malmo de Suecia para avanzar a la última ronda de Playoffs con la intención de disputar la edición 2025-26 de la UEFA Champions League.

Huescas inició de titular y fue una de las piezas más sólidas sobre el terreno de juego. Tras media hora de partido, el exjugador de Cruz Azul se animó al frente, entró al área grande y tras un gran toque de Cornelius por aire al espacio, Huescas remató de cabeza para techar al arquero del Malmo.

PUBLICIDAD

El gol de Huescas no solo abrió el marcador e impulsó lo que sería una goleada de 5-0, sino que el mexicano anotó su primer tanto en la Champions League, a pesar de que se trata de una ronda de clasificación.

Robert Rodrigues con doblete, Elyounoussi y Mattsson cerraron la goleada en casa para que el Copenhague se instale en la última ronda de playoffs que se jugará a Ida y Vuelta ante un rival aún por conocerse.

Si Rodrigo Huescas y compañía ganan la eliminatoria, su equipo formará parte de los 7 clubes que se unirán al resto para disputar la Fase de Liga en el nuevo formato de la Champions estrenado el año pasado con 36 equipos en total.

¿Cuándo son los partidos de la fase liga en la Champions League 2025/26?