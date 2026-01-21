Galatasaray Un autogol de Llorente sentencia la igualada del Atlético con el Galatasaray Sin embargo, el conjunto español se mantiene en buena posición a falta de una fecha para el cierra de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid sacó un valioso empate en la casa del Galatasaray en la Jornada 7 de la UEFA Champions League en duelo celebrado en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi en Estambul.

Y tras siete fechas disputadas, los españoles llegaron a 13 unidades restándole un encuentro en la fase de liga de la competencia, mientras su rival de esta noche llegó a 10.

Restando, varios duelos de la fecha, los españoles se colocaron en el décimo sitio de la tabla y los turcos en 16.

Los goles del partido fueron obra de Simeone, a los cuatro minutos, por el visitante, mientras por el local Llorente, a los 20, anotó en propia puerta.

El conjunto ibérico buscó el duelo a lo largo de los 90 minutos y tuvo diversas oportunidades para llevarse las tres unidades, pero no la claridad.

Los de casa tampoco dejaron de luchar a lo largo del encuentro y, finalmente, la igualada sonó bastante justa para los dos planteles, aunque los dos echaron de menos la victoria que pudieron conseguir, incluso en los minutos finales.

Aquí las incidencias del partido:

Bien pronto, a los cuatro minutos del partido, Atlético abrióel marcador tras un sólido cabezazo de Simeone.

Galatasaray empató el partido a los 20 minutos vía un autogol de Llorente que desvió un centro de un rival y lo colocó en las redes.

Sobre los minutos finales, Griezmann ingresó al partido y casi marca el gol de la diferencia.