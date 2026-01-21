    Galatasaray

    Galatasaray vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    El cuadro colchonero busca mantenerse en zona de clasificación directa a los Octavos de Final ante un cuadro turco que suma dos derrotas consecutivas en la Copa de Europa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Así puedes ver el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de Champions League

    Galatasaray vs. Atlético de Madrid se enfrentan en el infierno turco como parte de la séptima jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League, torneo en el que ya cuentan con dos antecedentes a visita recíproca más otro dentro de la UEFA Europa League.

    Galatasaray llega con un par de derrotas consecutivas en la Copa de Europa aunque llegaba a este duelo en zona de Playoffs, pero también arriba con la consigna de conseguir su primera victoria histórica ante los colchoneros.

    De los seis partidos oficiales en los que se han enfrentado el saldo es de cuatro victorias del Atleti por sólo dos empates; en los últimos dos, dentro de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2016-2016, los rojiblancos dejó en blanco a Galatasaray por idéntico marcador de 2-0.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL GALATASARAY VS. ATLÉTICO DE MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE

    Atlético de Madrid llega con tres victorias consecutivas dentro de la actual UEFA Champions League, su última derrota fue en la misma condición en la que jugará ahora, como visitante por 4-0 ante Arsenal.

    Un triunfo lo puede afianzar en zona de clasificación directa a Octavos de Final si se combina con otros resultados de cara a una última jornada de la Fase de Liga donde se medirá al cómodo Bodo/Glimt en la capital española.

    • Cuándo es el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de Champions League: el partido es el miércoles 21 de enero en Estambul, Turquía.
    • A qué hora es el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de Champions League: el juego inicia a las 11:45 horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de Champions League: sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
