Video Figuras de selección estadounidense entran en acción en la Champions

La presencia de futbolistas estadounidenses en la UEFA Champions League sigue en aumento. Para la Fase de Liga de la temporada 2025/26, nueve clubes europeos contarán con jugadores del Team USA, lo que confirma la expansión del talento norteamericano en la élite continental.

El nuevo formato, estrenado la pasada campaña, reúne a 36 equipos en un solo bloque. De ellos, los ocho mejores avanzarán directamente a los Octavos de Final, mientras que los puestos del 9 al 24 disputarán un repechaje de eliminación directa para completar el cuadro de la siguiente ronda.

Entre los representantes de Estados Unidos aparecen Weston McKennie con la Juventus y Yunus Musah en el Atalanta. Tim Weah defenderá los colores del Marsella, mientras que Folarin Balogun hará lo propio con el Mónaco.

También destacan Gio Reyna en el Borussia Dortmund y Malik Tillman con el Bayer Leverkusen.

El PSV Eindhoven cuenta con doble presencia: Sergiño Dest y Ricardo Pepi. En Alemania, Timmy Chandler integra la plantilla del Eintracht Frankfurt, y en España, Johnny Cardoso refuerza al Atlético de Madrid.