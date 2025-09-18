Horario y dónde ver el Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray de la Champions League
Alemanes y turcos se ven las caras en la Jornada 1 de Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.
Por:
Antonio Quiroga.
Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1
La UEFA Champions League 2025-26 vivirá el inicio de Fase de Liga con la Jornada 1 que pone el partido de Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray como uno de los que atraen más a los fans.
El cuadro de la Bundesliga viene con casi una semana de descanso y es que el Eintracht perdió 3-1 ante Bayer Leverkusen el pasado viernes 12 de septiembre.
El Galatasaray derrotó 2-0 al Eyüpspor de visitante, que lo tiene líder en la Superliga de Turquía con 15 puntos en cinco fechas. Ambos conjuntos tuvieron boleto directo a la Champions League sin pasar por rondas previas de clasificación.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AJAX VS. INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: El partido es este jueves 18 de septiembre en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.
- Horario: En punto de las la 1:00 pm del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
- Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.
Relacionados: