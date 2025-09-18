    Eintracht Frankfurt

    Horario y dónde ver el Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray de la Champions League

    Alemanes y turcos se ven las caras en la Jornada 1 de Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1

    La UEFA Champions League 2025-26 vivirá el inicio de Fase de Liga con la Jornada 1 que pone el partido de Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray como uno de los que atraen más a los fans.

    El cuadro de la Bundesliga viene con casi una semana de descanso y es que el Eintracht perdió 3-1 ante Bayer Leverkusen el pasado viernes 12 de septiembre.

    PUBLICIDAD

    El Galatasaray derrotó 2-0 al Eyüpspor de visitante, que lo tiene líder en la Superliga de Turquía con 15 puntos en cinco fechas. Ambos conjuntos tuvieron boleto directo a la Champions League sin pasar por rondas previas de clasificación.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AJAX VS. INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

    • Fecha: El partido es este jueves 18 de septiembre en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.
    • Horario: En punto de las la 1:00 pm del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
    • Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League

    Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League

    1:25
    ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

    ¡Qué jornada! Así le fue al campeón de la Champions

    1 min
    PSG extiende paso de campeón en la Champions League en debut magnífico

    PSG extiende paso de campeón en la Champions League en debut magnífico

    1 min
    Cholo Simeone confronta a aficionados del Liverpool en Champions League

    Cholo Simeone confronta a aficionados del Liverpool en Champions League

    1 min
    Liverpool vence con gol sobre la hora al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League

    Liverpool vence con gol sobre la hora al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League

    Relacionados:
    Eintracht FrankfurtGalatasaray

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD