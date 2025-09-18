Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1

La UEFA Champions League 2025-26 vivirá el inicio de Fase de Liga con la Jornada 1 que pone el partido de Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray como uno de los que atraen más a los fans.

El cuadro de la Bundesliga viene con casi una semana de descanso y es que el Eintracht perdió 3-1 ante Bayer Leverkusen el pasado viernes 12 de septiembre.

El Galatasaray derrotó 2-0 al Eyüpspor de visitante, que lo tiene líder en la Superliga de Turquía con 15 puntos en cinco fechas. Ambos conjuntos tuvieron boleto directo a la Champions League sin pasar por rondas previas de clasificación.

