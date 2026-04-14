    Gol de Lamine Yamal en histórica alineación del Barcelona en Champions League

    Hansi Flick puso la alineación más joven del Barcelona en una ronda eliminatoria de Champions League.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Gol tempranero! Lamine aprovecha error y anota para el Barcelona

    Lamine Yamal abrió el marcador del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona que definirá el boleto a las Semifinales de la UEFA Champions League.

    Clement Lenglet, exjugador del Barcelona, se equivocó en la salida y le regaló el balón a Lamine Yamal para anotar el 0-1 al minuto 4 con un disparo raso que superó a Juan Musso.

    Cabe recordar que, Barcelona necesita vencer al Atlético de Madrid con una diferencia de tres goles luego de que los Colchoneros ganaran la ida por 2-0 en el Camp Nou.

    Histórica alineación del Barcelona en Champions League

    El técnico alemán Hansi Flick hizo historia al poner la alineación más joven del Barcelona en una ronda de eliminación de la Champions League.

    De acuerdo con información de Marc Crosas, exjugador del Barça y analista de TUDN, la alineación culé ante el Atlético de Madrid promedió una edad de 24.4 años.

    Alineación del Barcelona vs. Atlético de Madrid

    • Joan García (24 años)
    • Jules Koundé (27 años)
    • Eric García (25 años)
    • Gerard Martín (24 años)
    • Joao Cancelo (31 años)
    • Pedri (23 años)
    • Gavi (21 años)
    • Dani Olmo (27 años)
    • Fermín López (22 años)
    • Lamine Yamal (18 años)
    • Ferran Torres (26 años)
    Video ¡Barça kids! Alineación más joven en eliminación directa en Champions
