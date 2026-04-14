Barcelona La escalofriante imagen de Fermín López: sangre y un gol que pudo cambiar la serie El futbolista blaugrana se quedó cerca de anotar al arriesgar el físico pero se topó con la muralla argentina que hizo una gran desviada para evitar el tercer tanto en contra.

Video ¡Santo golpazo! Sangra Fermín de la nariz por golpe de Musso

Fermín López vivió uno de los momentos más dramáticos del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League, luego de protagonizar una jugada que pudo cambiar por completo la eliminatoria y que terminó con una imagen estremecedora.

Corría el minuto 25 cuando un centro cayó al área y el futbolista blaugrana se lanzó con determinación para conectar con la cabeza en busca del gol que representaba el 0-3 para los culés, marcador con el que además le daban vuelta al global. Lamine Yamal abrió el marcador con una anotación de vestidor.

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La acción, sin embargo, terminó en un duro accidente. Juan Musso reaccionó de manera espectacular y alcanzó a desviar el balón con el brazo izquierdo, evitando una anotación que parecía cantada pero en la inercia de la jugada, el guardameta dejó el pie izquierdo en alto y Fermín terminó impactando de lleno su rostro contra el botín del arquero.

El choque fue brutal y de inmediato encendió las alarmas por la forma en que quedó tendido sobre el césped.

La imagen fue impactante. El mediocampista del Barcelona comenzó a sangrar de manera abundante por la nariz, en una escena que dejó helados a sus compañeros, rivales y aficionados.

La jugada no solo significó la oportunidad perdida de consumar la remontada en ese momento, sino también un episodio de enorme tensión por el estado del jugador.