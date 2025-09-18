    Club Brugge

    Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League

    El partido entre titanes del futbol de Europa abre parte de la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Liga.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1

    La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 arranca esta semana con la Jornada 1 en que Brujas vs. Monaco será uno de los partidos agendados en el calendario.

    El equipo de Bruselas clasificó a la Liga de Campeones tras comenzar su participación en la Tercera Ronda y luego Playoffs, donde dejó fuera al Salzburg y Rangers, respectivamente.

    El Brujas viene de una derrrota de 1-0 de visitante ante RAAL La Louvière, que lo tiene en quinto lugar de la Jupiler Pro League con 10 puntos en seis partidos.

    El AS Monaco triunfo 2-1 ante Auxerre, para ser tercero de la Ligue 1 con nueve unidades en cuatro fechas completadas. Los del Principado clasificaron de forma directa a la Champions League por posición en la tabla.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BRUJAS VS. MONACO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

    • Fecha: El partido es este jueves 18 de septiembre en el Estadio Jan Breydel de Bruselas.
    • Horario: En punto de las la 10:45 am del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT.
    • Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

    Club BruggeAS Monaco

