Horario y dónde ver el Brujas vs. Monaco de la Champions League
El partido entre titanes del futbol de Europa abre parte de la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Liga.
Por:
Antonio Quiroga.
Video ¡Disfruta la Chaaaaampions! Así puedes ver estos partidos de la Jornada 1
La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 arranca esta semana con la Jornada 1 en que Brujas vs. Monaco será uno de los partidos agendados en el calendario.
El equipo de Bruselas clasificó a la Liga de Campeones tras comenzar su participación en la Tercera Ronda y luego Playoffs, donde dejó fuera al Salzburg y Rangers, respectivamente.
El Brujas viene de una derrrota de 1-0 de visitante ante RAAL La Louvière, que lo tiene en quinto lugar de la Jupiler Pro League con 10 puntos en seis partidos.
El AS Monaco triunfo 2-1 ante Auxerre, para ser tercero de la Ligue 1 con nueve unidades en cuatro fechas completadas. Los del Principado clasificaron de forma directa a la Champions League por posición en la tabla.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BRUJAS VS. MONACO DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: El partido es este jueves 18 de septiembre en el Estadio Jan Breydel de Bruselas.
- Horario: En punto de las la 10:45 am del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT.
- Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.
