    Champions League

    Brujas vs. Barcelona: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Todo listo para la acción en el Jan Breydel Stadium, conoce dónde verlo según tu zona horaria.

    Por:
    TUDN con IA.
    Video Ánimo catalán en juego: así puedes ver el Brujas vs. Barcelona de Champions

    La nueva UEFA Champions League no da tregua. Con la liga de 36 equipos en plena ebullición, la jornada 4 presenta duelos clave que pueden marcar tendencia en la clasificación. La exigencia sube, los márgenes se estrechan y cada enfrentamiento empieza a adquirir sabor de final anticipada.

    Con el balón a punto de rodar en Jan Breydel Stadium, las expectativas están en lo más alto: Brujas busca imponer su autoridad este miércoles, mientras que Barcelona quiere dar un golpe sobre la mesa en su paso por Europa.

    HORARIO Y DÓNDE VER BRUJAS VS. BARCELONA DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    El próximo partido de la UEFA Champions League enfrentará a Brujas y Barcelona, un duelo que recuerda encuentros pasados en la competición, donde ambos equipos han mostrado su calidad. Con el nuevo formato, cada punto cuenta en esta liga única, lo que añade más tensión al enfrentamiento.

    Será la tercera ocasión que Brujas y Barcelona se enfrenten en la UEFA Champions League, lo hicieron dos veces en Fase de Grupos en 2002 con doble triunfo del cuadro catalán, primero 3-2 en casa y luego 0-1 como visitante.

    Brujas llega con sólo tres puntos, tiene dos derrotas seguidas en la Copa de Europa, la última en su visita al Bayern Múnich; en tanto, Barcelona viene de golear al Olympiacos como local y suma seis puntos en busca de zona de clasificación directa.

    • Cuándo es el Brujas vs. Barcelona: el juego es el miércoles 5 de noviembre de 2025 en el Jan Breydel Stadium.
    • A qué hora es el Brujas vs. Barcelona: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Brujas vs. Barcelona: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

