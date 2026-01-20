Bodø/Glimt Bodo/Glimt vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League Los Cityzens no quieren sorpresas ante uno de los cuatro equipos de la temporada que aún no sabe lo que es ganar.



Video Así puedes ver el Bodo/Glimt vs. Manchester City de la Champions League

Bodo/Glimt vs. Manchester City suena en el papel uno de los partidos más disparejos de la Jornada 7 de la UEFA Champions League que se reanuda desde sus últimos partidos el pasado 10 de diciembre.

Los Cityzens se encuentran en zona de clasificación directa a los Octavos de Final y que de ganar prácticamente amarrará su pase a la siguiente ronda, pero a espera de varios otros resultados.

PUBLICIDAD

Manchester City no es infalible, perdió su antepenúltimo partido de la UEFA Champions League ante Bayer Leverkusen y lo hizo como local, además, llega tras el desgaste que generó jugar el derbi de la Premier League ante Manchester United.

HORARIO Y DÓNDE VER EL BODO/GLIMT VS. MANCHESTER CITY DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El conjunto noruego de Bodo/Glimt no ha ganado en lo que va de la temporada en la Copa de Europa, tiene tres juegos empatados y tres perdidos. Ante Manchester City será parte del cierre de su participación en el torneo cuando luego visite al Atleti en Madrid.