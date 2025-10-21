Video ¡Los de Hansi Flick por su primer triunfo en casa! Así puedes ver Barcelona vs. Olympiacos

Barcelona vs. Olympiacos abre la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 en territorio catalán, donde el cuadro griego intentará dar la sorpresa de la semana en busca de su primera victoria de la temporada.

Olympiacos suma un empate y una derrota que lo tiene fuera de zona de clasificación. Ahora se mide a un rival que ya enfrentó en Fase de Grupos, el formato anterior de la competición, con saldo de una derrota de 3-1 en el Camp Nou y un empate 0-0 en territorio griego en la campaña 2017-2018.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL BARCELONA VS. OLYMPIACOS DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona llega de perder como local ante el PSG en su anterior partido de la Copa de Europa antes del receso por la Fecha FIFA y con la ventaja de no tener que viajar, pues su compromiso ante Girona en LaLiga también fue como local.

La relevancia del duelo ante Olympiacos va más allá de la UEFA Champions League, pues además de no perder la estela de los líderes en la Fase de Liga, es un buen revulsivo de cara al Clásico de España ante Real Madrid, su siguiente compromiso.