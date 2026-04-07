Atlético de Madrid Barcelona vs. Atlético: ¿Qué jugadores se perderían la vuelta de Cuartos de Final por amarillas? Barcelona y Atlético de Madrid deberán cuidarse en el juego de ida para no tener bajas en la vuelta.

Video ¿Con equipos B? Jugadores que podrían perderse la vuelta por amonestaciones

Atlético de Madrid y Barcelona encaran la Ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League con la sombra de las potenciales suspensiones a distintos jugadores por acumulación de tarjetas amarillas para la vuelta en el Estadio Metropolitano.

El cuadro de Diego Simeone es uno de los dos clubes con más jugadores apercibidos, junto al Real Madrid, en la actual temporada de la Champions y deberá ser muy cuidadoso este miércoles cuando visite el Camp Nou cuatro días después de la polémica derrota ante los culés en LaLiga.

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El Atlético cuenta con 8 jugadores amonestados que en caso de ver otra tarjeta amarilla se perderán la conclusión de la serie de Cuartos de Final. Cabe destacar que tras dicha ronda, las amarillas son borradas por completo.

Los nombres que aparecen en la lista negra son titulares habituales y son:

Thiago Almada

Pablo Barrios

Robin Le Normand

Clement Lenglet

Marcos Llorente

Marc Pubill

Matteo Ruggeri

Giuliano Simeone

Por su parte, Barcelona cuenta con la mitad de jugadores apercibidos, pero no por ello menos importantes, ya que en el listado aparecen:

Marc Casadó

Fermín López

Gerard Martín

Lamine Yamal

El partido del miércoles 8 de abril será el segundo de tres que Barcelona y Atlético de Madrid disputarán en 10 días, uno disputado el fin de semana en LaLiga y los dos correspondientes a la ronda de Cuartos de la Champions.



HORARIO Y DÓNDE VER EL BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID DE CUARTOS DE FINAL DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona llega invicto dentro de sus últimos cinco partidos en la máxima competición europea a nivel de clubes con cuatro triunfos y un empate, éste ante Newcastle en la ida de los Octavos de Final, fase que superó en la vuelta por categórico 7-2.

Atlético de Madrid, por su parte, que cuenta con el mexicano Obed Vargas, viene de perder en su visita al Tottenham, aunque tras su labor en la ida de Octavos de Final consiguió clasificar a Cuartos.

Cuándo es el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: el partido es este miércoles 8 de abril en el Campo Nou.

A qué hora es el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.

Dónde ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.