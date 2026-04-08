Atlético de Madrid Julián Álvarez reacciona a su gol en la victoria de Atlético de Madrid vs. Barcelona en Champions Por otra parte, Diego Simeone habló de su primera victoria en el Camp Nou.

Video ¿El mejor gol de su carrera? Julián Álvarez responde

En entrevista flash para TUDN con Hugo Ramírez, Julián Álvarez resaltó su anotación, pero mantiene los pies en la tierra para el juego de vuelta en el Metropolitano.

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"Es un gol importante, pero todos suman para el equipo. Espero que lo más importantes sean los q vienen.

"Enfocado en lo mío, en el equipo, estamos en un gran momento de la temporada, estamos donde queremos estar, así que hay que seguir trabajando enfocados en lo nuestro dando el máximo que se vienen cosas muy lindas.

"Tenemos que estar tranquilos, obviamente sabemos que tenemos una gran ventaja y que vamos a jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, pero tenemos que trabajar mucho, hacer un gran partido, sabemos las capacidades que tienen ellos como equipo y individualmente también".

'CHOLO' SIMEONE SONRÍE TRAS GANAR SU PRIMER JUEGO EN EL CAMP NOU

Diego 'Cholo' Simeone reaccionó a su primer triunfo en el Camp Nou, en todas las competiciones, desde que tomó el cargo de entrenador del Atlético de Madrid.

"Claro que me hace sonreír, por mucho tiempo creo que no me pasó solo a mí , les ha pasado a muchísimos entrenadores, hoy nos llevamos una victoria importante y ojalá que nos sirva para lo que cuenta que es seguir en la competición.

"Somos una familia, hay una comunión con nuestra gente y si hay alguna oportunidad de seguir adelante en esta competición es estar unidos y fuertes, buscar siempre un objetivo centrado y lo tenemos".