Atlético de Madrid Atlético de Madrid responde a quejas del Barcelona por la cancha del Estadio Metropolitano Enrique Cerezo contestó de forma irónica a las quejas del Barça de cara a la vuelta de Cuartos de Final.

Video Atlético de Madrid responde al Barcelona por el estado de la cancha del Metropolitano

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se pronunció a las quejas que ha tenido el Barcelona con UEFA de cara a la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League.

El conjunto blaugrana se quejó con UEFA por la polémica mano de Marc Pubill en el juego de ida que para muchos pudo haber sido penal, y posteriormente expresó su molestia con el organismo por el estado de la cancha del Estadio Metropolitano.

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“Son cosas que han protestado, la UEFA ha dicho que está bien y yo no puedo decir más. Hay gente que le gusta el pelo corto y a otros el pelo largo”, respondió Cerezo, fiel a su irónico estilo, provocando la risa de los medios de comunicación.

Respecto a que UEFA rechazó la queja del Barcelona por la mano de Marc Pubill, Cerezo respondió: “Yo lo veía muy claro, pero lo ha dicho la UEFA y con que lo digan ellos vale”.

Además, Cerezo evitó contestarle a Lamine Yamal por su petición a Diego Simone de que le pusiera marca personal en el duelo de vuelta. Eso sí, el presidente del Atlético de Madrid advirtió a sus jugadores de la peligrosidad que representa el joven futbolista del Barcelona.

“Lamine ahora es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo y yo creo que hay que tener mucho cuidado con él porque es un jugador muy peligroso”, señaló el mandamás colchonero.

Atlético de Madrid buscará sellar su boleto a las Semifinales de la UEFA Champions League tras ganar la ida de Cuartos de Final por marcador de 0-2 en el Camp Nou.