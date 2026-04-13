Barcelona Lamine Yamal reta a Simeone y advierte con remontar al Atlético de Madrid La figura del Barcelona mostró confianza en lograr la calificación a las Semifinales de la Champions League.

Video Lamine Yamal reta al 'Cholo' Simeone y advierte al Atlético de Madrid

Lamine Yamal lanzó un reto al ‘Cholo’ Simeone para el partido de vuelta de Cuartos de Final de la UEFA Champions League que disputarán este martes Barcelona y Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

Inspirado en LeBron James, Yamal se dijo motivado para hacer un gran partido en busca de lograr el pase a Semifinales, incluso le pidió un favor al técnico de los Colchoneros, que le ponga marca personal.

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“Estoy motivado, espero que pueda marcar diferencias, a ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador, espero que sí”, sentenció el futbolista de 18 años.

Además, Lamine Yamal mostró confianza y está listo para responder, en la cancha, las críticas que ha recibido por sus altibajos esta temporada.

“Con muchas ganas, a principios de temporada se cuestionó mucho mi nivel, lo de la pubalgia, y yo quería que ya llegaran estos momentos porque es cuando salen los jugadores de verdad, tengo muchas ganas de que llegue mañana la verdad”, señaló.

Lamine Yamal hace promesa a la afición del Barcelona

Lamine Yamal ve que la remontada en el Estadio Metropolitano es muy posible y aseguró que dejarán todo en la cancha para lograr superar los Cuartos de Final.

“Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final, no dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr, dejaremos todo por este escudo. Será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí”, expresó el joven futbolista.

Barcelona necesita vencer al Atlético de Madrid por una diferencia de goles para avanzar a Semifinales. El ganador de la serie se medirá al ganador del Arsenal-Sporting Lisboa por el boleto a la Final.