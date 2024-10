Aston Villa vs. Bayern: Horario y dónde ver partido de Champions League

El Aston Villa vs. Bayern es uno de los partidos más llamativos en el calendario de la Champions League 2024-25 que tiene en su agenda la Jornada 2 de la competición .

Horario y dónde ver Aston Villa vs. Bayern Munich de la UEFA Champions League

El encuentro Aston Villa vs. Bayern será el segundo entre ambos en su historia, siendo justamente la F inal de la Copa de Europa de la campaña 1981-82 que ganaron los ingleses por 1-0 el único duelo previo entre ambas escuadras.

Horario y dónde ver Benfica vs. Atlético de Madrid de la UEFA Champions League

Este duelo del Benfica vs. Atlético de Madrid cuenta con dos antecedentes previos. Ambos se enfrentaron en la Fase Grupos de la Champions en la temporada 2015/16 y cada equipo ganó un partido por un idéntico resultado de 2-.1

Otros partidos que se jugarán este miércoles 2 de octubre para que pueda disfrutar a través de ViX son Lille vs. Real Madrid, Liverpool vs. Bologna y Leipzig vs. Juventus, de los más llamativos.