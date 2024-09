La Jornada 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2023-24 se jugará entre el martes 17 y hasta el jueves 19 de septiembre con un total de 18 partidos.

Destacan los partidos del Milan vs. Liverpool, Feyenoord vs. Bayer Leverkusen con Santiago Giménez, el Mónaco vs. Barcelona y Manchester City vs. Inter, así como el campeón Real Madrid a escena contra el Stuttgart.

El nuevo formato de competencia de la Champions League 2024-25 tiene a 36 equipos sin grupos, sino en una tabla general para lograr el pase a los Octavos de Final con ocho partidos con diferentes rivales.

CUÁNDO ES Y POR DÓNDE VER LA JORNADA 2 DE CHAMPIONS LEAGUE 2024-25



El camino a la Final de la Champions League 2024-25 en Múnich comenzará esta semana y todo quedó definido tras el sorteo de la Fase de Liga que tuvo a Cristiano Ronaldo como invitado de lujo.

Hay dos partidos cada día a las 10:45 pm CT de México (12:45 pm ET en Estados Unidos) y luego cuatro encuentros por día a las 1:00 pm CT de México (3:00 pm ET en Estados Unidos) en esta primera jornada. Posteriormente habrá nueve juegos totales por día entre martes y miércoles.

PARTIDOS MARTES 1 DE OCTUBRE

Salzburg vs. Brest

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Stuttgart vs. Sparta Praga

Este juego lo puedes ver por la señal de Zona TUDN en ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Barcelona vs. Young Boys

Este encuentro síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Arsenal vs. PSG

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de Zona TUDN en ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Bayern Leverkusen vs. Milan

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Borussia Dortmund vs. Celtic

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Inter vs. Estrella Roja

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



PSV vs. Sporting Lisboa

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Slovan Bratislava vs. Manchester City

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



PARTIDOS MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

Girona vs. Feyenoord

Este juego síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Shakhtar Donetsk vs. Atalanta

Este partido lo puedes disfrutar por Zona TUDN en ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Lille vs. Real Madrid

El mejor encuentro de la jornada podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Liverpool vs. Bologna

Este juego velo a través de la señal de Zona TUDN ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Aston Villa vs. Bayern Múnich

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Dinamo Zagreb vs. AS Monaco

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Leipzig vs. Juventus

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Sturm Graz vs. Brujas

Este partido lo puedes disfrutar por ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Benfica vs. Atlético de Madrid

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

