Real Madrid Álvaro Arbeloa habla horas antes de su debut como técnico de Real Madrid en Champions El técnico habló de lo que pretende hacer con los jugadores Merengues para seguir sumando títulos.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid estará debutando en el banquillo Merengue en la Champions League cuando reciban al Mónaco, duelo que disputarán en el Santiago Bernabéu.

Sobre este tema, el estratega habló del sentimiento que le provoca estar a horas de su primer juego del torneo europeo con el cuadro español.

“ Tengo una suerte tremenda de tener estos jugadores, una plantilla extraordinaria, así que me siento muy afortunado y ojalá pueda ayudarles a sacar su mejor versión”.

“Creo que es ilusionante, emocionante, una gran responsabilidad por el grado que ocupo y muchísimas ganas, eso es lo que tengo, ganas de trabajar y como dices de ayudar a este club en Champions y ayudar al equipo a seguir llenando las vitrinas del Santiago Bernabéu”.

Arbeloa señaló cuál será su principal objetivo como entrenador del primer equipo del Real Madrid, ya que entró de forma interina en lugar de Xabi Alonso.

“Mi objetivo siempre es sacar lo mejor de mis futbolistas y ayudarles a sacar lo mejor de ellos, porque son los verdaderos protagonistas, ellos son los que consiguen los títulos, los que dan las noches mágicas, los que al final hace lo difícil, para mí ser entrenador es mucho más fácil que ser jugador”.