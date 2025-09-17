    Ajax

    Horario y dónde ver el Ajax vs. Inter de Milán de la Champions League

    El partido entre titanes del futbol de Europa abre parte de la actividad de la Jornada 1 de la Fase de Liga.

    Antonio Quiroga.
    La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 comenzará en los siguientes días y el Ajax vs. Inter de Milán es uno de los partidos que más llaman la atención.

    El cuadro neroazzurro es el actual subcampeón del torneo, pero tuvo un verano de muchas salidas que ahorita no lo tienen en buena forma de cara a este compromiso.

    El Inter llega con solo tres puntos en la Serie A y perdió el fin de semana el Clásico de Italia por 4-3 ante la Juventus en un auténtico partidazo.

    Ajax viene con triunfo de 3-1 ante PEC Zwolle y como tercer lugar de la Eredivisie, competencia que quiere volver a erigirse como campeón.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AJAX VS. INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

    • Fecha: El partido es este miércoles 17 de septiembre en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.
    • Horario: En punto de las la 1:00 pm del CT de México, mientras que en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
    • Dónde ver: En Estados Unidos a través de la plataforma digital VIX.

    AjaxInternazionale

