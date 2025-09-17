Video ¡EN VIVO! Ajax vs. Inter de Milán de la UEFA Champions League AQUÍ

La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 comenzará en los siguientes días y el Ajax vs. Inter de Milán es uno de los partidos que más llaman la atención.

El cuadro neroazzurro es el actual subcampeón del torneo, pero tuvo un verano de muchas salidas que ahorita no lo tienen en buena forma de cara a este compromiso.

PUBLICIDAD

El Inter llega con solo tres puntos en la Serie A y perdió el fin de semana el Clásico de Italia por 4-3 ante la Juventus en un auténtico partidazo.

Ajax viene con triunfo de 3-1 ante PEC Zwolle y como tercer lugar de la Eredivisie, competencia que quiere volver a erigirse como campeón.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AJAX VS. INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE