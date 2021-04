"Va a ser difícil, nosotros tenemos claro y es que el torneo local es prioridad, tenemos que ganar sí o sí. La Champions ilusiona a medida que pasa el torneo, pero no era prioridad. Ahora sí es prioritario ganar, lo queremos y sabemos que, si bien enfrentamos a un excelente rival como Chelsea, que viene con muchos partidos invicto, sin recibir goles en Champions, va a ser muy duro. Vamos a dar lo mejor por el club, no es la prioridad, pero por los equipos que está ahí soñamos y ojalá que podamos seguir avanzando, sería muy lindo".

"Obviamente te da mucha confianza, no éramos favoritos con la Juve, ganamos un partido muy importante, ahora seguro no somos favoritos ante Chelsea, pero ojalá que podamos lograr el triunfo, la prioridad es el torneo local, pero estamos ahí y soñamos, es un torneo que se juega 11 contra 11, son 180 minutos y puede pasar cualquier cosa, ojalá de nuestro lado se pueda lograr la clasificación".

FELICITACIÓN DE CRISTIANO Y MORATA

"Con respeto, uno admira su trayectoria y lo que representa en el futbol mundial, solamente después del partido lo saludé, obvio cuando uno no gana no está feliz, así que fui a saludarlo y ya, solamente la felicitación y listo. Tanto él como Morata fue admirable la forma en que reconocieron la derrota, eso es digno de jugadores que, cuando perdemos uno siempre sale enojado, trata de generar disturbio, pero esta gente es un ejemplo de que si no ganas dentro de la cancha, no ganas y ya, es muy lindo eso”.