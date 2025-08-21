El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó este jueves su rechazo a los incidentes violentos que obligaron a suspender el encuentro de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en Avellaneda.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el dirigente condenó “enérgicamente” la “impactante violencia” que derivó en la cancelación del compromiso. “ Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el futbol”, señaló.

El choque, correspondiente a los Octavos de Final, fue detenido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. La decisión se tomó tras los enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en las tribunas del estadio Libertadores de América, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información más reciente entregada por Universidad de Chile, los disturbios dejaron un saldo de 19 personas heridas (una de ellas en estado crítico) y 97 hinchas chilenos detenidos en la capital argentina.

Infantino agregó que los protagonistas del fútbol deben sentirse seguros dentro de un estadio. “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte deben poder hacerlo sin miedo”, remarcó.

Además, pidió que se impongan sanciones ejemplares: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

La Conmebol también manifestó “su repudio” y condenó “enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”, al tiempo que anunció un seguimiento directo de la situación y la aplicación de su reglamento disciplinario.

Asimismo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rechazó “ la barbarie” y exhortó a la Conmebol a investigar “con absoluto rigor” para sancionar a los responsables.