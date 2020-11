Niklas Bendtner: 'encontré a Pirlo y a Buffon fumando en el baño'

Historias en el futbol hay muchas y Niklas Bendtner hizo su aportación al contar una anécdota que vivió el primer día que estuvo en la Juventus. El ex futbolista danés comentó que no sabía donde se habían metido sus compañeros por lo que se decidió a buscarlos y los encontró en el baño fumando y tomando café, encabezados por Andrea Pirlo y Gianluigi Buffon algo que no le desagradó en lo más mínimo, incluso, explicó que se adaptó rápidamente.

"Me encontré a Pirlo, Buffon y otros 10 jugadores tomando café y fumando en los baños de la Juventus. No podía encontrar a los compañeros y estaban todos en el baño hablando disfrutando del café y la compañía y fumando. Fue algo increíble y me hizo sentir que lo iba a disfrutar porque me subí al tren bastante rápido", comentó en una entrevista.



El danés reveló que no se sorprendió pues no era la primera vez que se topaba con una situación así en su carrera, incluso, recordó que cuando Mario Balotelli fue a jugar a Inglaterra con el Manchester City, se armó un escándalo porque lo vieron fumando, algo que veía hasta cierto punto normal.

"Es gracioso porque recuerdo cuando Mario Balotelli vino a Inglaterra y todo el mundo estaba hablando en los medios que fumaba y se creó una historia enorme. En todos los clubes que he jugado ha habido compañeros que fumaban, era mucho más normal en Italia sin embargo".



Finalmente el ex atacante dijo que no había manera de reprocharle nada a sus compañeros en la Juve, pues dentro de la cancha respondían y eran buenos compañeros, por lo que no los señala por las tradiciones que tenían en el vestidor.

"Qué puedes decir de ellos si miras sus carreras y lo profesionales que han sido. Fue realmente sorprendente con ellos porque su compromiso y compañerismo estaban en otro nivel y nadie podría nunca imaginárselo".