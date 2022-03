Allegri revela que "tenía firmado un acuerdo con el Real Madrid"

El italiano aseguró que, aunque entrenar en el club blanco hubiera supuesto el culmen de su carrera, no ha tenido dudas desde su firma con la 'Vecchia Signora': "Desde que me llamó el Juventus en mayo no he tenido dudas. A nivel profesional, entrenar al Madrid hubiera sido la culminación de un camino, por supuesto: Milan, Juve, Real. Pero en la vida no siempre se puede tener todo y estoy muy feliz y orgulloso".