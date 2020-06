El atacante mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano dio sus primeras palabras tras ganar su primer campeonato con el Napoli , a pesar de que no vio acción en la Final de la Coppa Italia ante la Juventus.

A lo que un seguidor le comentó su publicación con un “pero no hizo nada”, a lo que Anna respondió con serenidad argumentando que “todo es una lección de vida”.

“Todo esto terminó siendo una lección de vida, Hirving es de esas personas llenas de sabiduría de esa que no se aprende en los salones de clase ni en los libros. La sabiduría de la vida misma; la que se abraza con humildad y grandeza.

Me ha enseñado que el dominio del balón es como la vida, hay que dejarse llevar y estar en movimiento, flexible pues la rigidez solo nos rompe. No importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantemos... Reflejo de esfuerzo, constancia y mucha responsabilidad, me siento orgullosa”, escribió Anna en su cuenta de Instagram.