Acusan a Cristiano Ronaldo de filtrar el positivo de Dybala

El portugués es uno de los nueve futbolistas extranjeros de la Juventus que no se encuentra en Italia y no tiene ninguna intención de regresar mientras no haya fecha para el regreso a los entrenamientos.

"Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no".