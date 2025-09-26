Rodrigo Huescas reveló que de niño se negó a hacer pruebas para el América
El jugador del Copenhague señaló que un referente de Cruz Azul le ayudó a quedarse en la Máquina.
El canterano de Cruz Azul, Rodrigo Huescas ha tenido buenas temporadas en el futbol de Dinamarca con el Copenhague, en donde se ha convertido en jugador titular.
Durante la grabación de un podcast con el Shaggy Martínez, Huescas reveló que estuvo cerca de ir a hacer pruebas al América para ingresar a las fuerzas básicas, pero él no quiso y un referente de la Máquina le ayudó.
Rodrigo contó que a su papá le dijeron que lo llevara a un torneo y de ahí le conseguirían hacer pruebas en América, “Mi papá me decía, es que acá está tu oportunidad de ir a hacer pruebas y yo le dije no, no quiero, soy anti ame, no quiero”.
También contó que cuando su papá lo iba a sacar “a la fuerza” de Cruz Azul, Christian ‘Chaco’ Giménez habló con su papá y les ayudó para que el chico de once años se quedará en las básicas del cuadro Cementero.
“Mi papá si me quiso sacar como a la fuerza, pero cuando nosotros fuimos a pedir la baja, en ese momento ‘Chaco’ Giménez habló con mi papá y le dijo que se quedara tranquilo que les iba a ayudar a hace una prueba en Cruz Azul”.
Rodrigo Huescas se quedó en las básicas, entrenó en La Noria y debutó con la Máquina de Cruz Azul en el 2021, jugó hasta el 2024 y consiguió el título de Liga MX, una Supercopa y un Campeón de Campeones. En julio del 2024, fue anunciado como refuerzo del Copenhague de Dinamarca, equipo en el que está actualmente.