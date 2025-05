Raúl Jiménez quiere volver a vestir los colores de América y ante una probable participación de las Águilas en el Mundial de Clubes el delantero podría cumplir ese sueño, sin embargo, el jugador del Fulham no lo ve así.

“A ver una, no sé si el Fulham me daría permiso de ir al Mundial de Clubes con América porque es diferente ir a la Copa Oro con la selección mexicana que es prácticamente obligatorio que me tienen que prestar, pero lo vería difícil”