México Arozarena sorprende con sus jugadores favoritos del futbol mexicano El pelotero mexicano sigue muy de cerca el desempeño de la Selección Mexicana.

Randy Arozarena se declaró un seguidor de la Selección Mexicana y reveló quienes son sus jugadores favoritos del Tri de cara al Mundial 2026.

“He visto a Raúl Jiménez y Santi Gimenez, antes veía al ‘Chucky’. ‘El ‘Chicharito’ también, pero se retiró, y también uno que tuvo una pelea con un jugador grande, Diego Lainez”, mencionó el pelotero.

De igual forma en entrevista con David Faitelson, el pelotero señaló que el futbol y beisbol deben unirse para que la fiesta en México sea más grande.

“E l futbol y la pelota tienen que unirse para lograr los mismos objetivos, no pueden estar divididos, deben apoyarse, al final todos somos mexicanos. Y si gana el futbol y la pelota, la fiesta es más grande”, mencionó Arozarena.

AROZARENA NO FUE FUTBOLISTA POR ESTA RAZÓN

Randy Arozarena señaló que le gusta mucho el futbol desde niño, pero por problemas en su Cuba cambió de deporte.

“Amo el futbol, era futbolista, p ero en Cuba no daban la oportunidad de seguir creciendo, te limitaban mucho”

“ Desde niño veía ese futuro de cambiar de deporte para ayudar a mi familia y gracias a dios la pelota me ha dado mucho”, contó Arozarena.