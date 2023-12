Raúl Jiménez sigue encendido y vuelve a marcar con el Fulham

JIMMY LOZANO FELICITÓ A RAÚL JIMÉNEZ

“Me da mucha emoción, me da emoción porque muchas veces cuando un delantero no hace goles para la gente puede pensar que está en mal momento y no es nada más hacer goles. Raúl cuando lo convocamos por primera vez hizo tres goles en dos partidos y después no había podido hacer más que uno en Inglaterra.

“Lo está premiando el futbol como siempre premia al jugador que constante, que es profesional y que muchas veces trabaja más para el equipo que para él mismo. Entonces me da mucho gusto por él, le mandé un mensajillo de felicitación y se le notaba la alegría, es un gran jugador y sobre todo una gran persona”, confesó el técnico del Tricolor a' TUDN.