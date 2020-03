Klopp llora al ver a trabajadores cantar el himno del Liverpool

Jürgen Klopp , técnico del Liverpool , confesó que al ver un video de gente que trabaja en un hospital cantando el himno de los Reds “You'll Never Walk Alone” y al darse cuenta de la dedicación y compromiso a sus empleos, a pesar de estar en riesgo de contagiarse del coronavirus , no pudo aguantar el sentimiento que le causaron las imágenes y rompió en llanto.

"Me enviaron un video de gente en un hospital en cuidados intensivos y empezaron a cantar el YNWA, me puse a llorar inmediatamente. Es increíble. Muestra todo, esta gente no sólo trabaja sino que tienen buen espíritu.