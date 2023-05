Grealish alucina con Haaland y revela el secreto del éxito del noruego

"Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está diez horas de tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es. Te juro que yo no podría ser así. Tenemos una gran amistad. Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’ y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo. Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo. No me voy a sentar aquí y mentir y decir que no salgo. Me encanta ir a los clubs de los 80 y relajarme en el bar. Por eso en verano me voy a comprar una peluca", afirmó Grealish.