El inesperado gesto de Klopp con un futbolista de Championship

El club de League One (Tercera división) estará en el Championship la próxima temporada tras haber derrotado al Oxford United en Wembley en el playoff de ascenso.

"¡Enhorabuena! Vi el partido, pero no las celebraciones después ni tu entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo", se lee en el mensaje de Klopp, que Akinfenwa vio a través de su teléfono celular.