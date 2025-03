Entre los duelos más destacados en el Viejo Continente se encuentran el Polonia vs. Lituania y el Inglaterra vs. Albania , mientras en Sudamérica, Uruguay y Argentina se verán las caras.

Los preliminares de la Copa Oro en la Concacaf también nos tienen reservados partidos de alto calibre. Como Bermudas vs. Honduras, Guyana vs. Guatemala y Belice vs. Costa Rica.